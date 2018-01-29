В Курганской области люди травятся водой из-под крана

Вчера, 19:28

В Курганской области местные жители пьют некачественную воду. Ситуацию прокомментировали специалисты Роспотребнадзора.

На сегодняшний день в Курганской области водоснабжение местных жителей осуществляется посредствам 461 поверхностного и подземного источника, а также наличием 799 нецентрализованных источников снабжения.

По словам представителей Роспотребнадзора, основной причиной плохого качества воды выступают изношенность сетей и природные факторы. Пригодная вода отвечает трем критериям: наличие благоприятных органолептических свойств, безвредный состав в химическом плане и безопасность эпидемического отношения. В воде, подаваемой жителям Курганской области, обнаружен высокий уровень железа, бора, брома, хлоридов и марганца. Роспотребнадзор проводит необходимые мероприятия по разрешению этих вопросов.