VistaNews.ru


В Курганской области люди травятся водой из-под крана

Вчера, 19:28

В Курганской области местные жители пьют некачественную воду. Ситуацию прокомментировали специалисты Роспотребнадзора.

На сегодняшний день в Курганской области водоснабжение местных жителей осуществляется посредствам 461 поверхностного и подземного источника, а также наличием 799 нецентрализованных источников снабжения.

По словам представителей Роспотребнадзора, основной причиной плохого качества воды выступают изношенность сетей и природные факторы. Пригодная вода отвечает трем критериям: наличие благоприятных органолептических свойств, безвредный состав в химическом плане и безопасность эпидемического отношения. В воде, подаваемой жителям Курганской области, обнаружен высокий уровень железа, бора, брома, хлоридов и марганца. Роспотребнадзор проводит необходимые мероприятия по разрешению этих вопросов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.