В центре Саранска на дороге горит Audi

Вчера, 19:02

Как проинформировали в ГУ МЧС России по Саранску, в центре города горит машина иностранной марки Audi. Инцидент произошел 29 января на улице Полежаева возле Центрального рынка.

По предварительным данным, в центре Саранска на проезжей части у Центрального рынка около трех часов дня произошло неожиданное возгорание иномарки Audi. На место ЧП в оперативном порядке прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно ликвидировали огонь.

По словам экспертов, очаг возгорания располагался в моторном отсеке, а в самой иномарке было установлено газовое оборудование, популярное в пользовании среди российских водителей. Известно, что в ЧП пострадавших нет, но была спровоцирована небольшая пробка. Подобные ситуации неоднократно происходили и в других городах России, в основном причиной возгорания автомобиля становится короткое замыкание.