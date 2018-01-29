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В центре Саранска на дороге горит Audi

Вчера, 19:02

Как проинформировали в ГУ МЧС России по Саранску, в центре города горит машина иностранной марки Audi. Инцидент произошел 29 января на улице Полежаева возле Центрального рынка.

По предварительным данным, в центре Саранска на проезжей части у Центрального рынка около трех часов дня произошло неожиданное возгорание иномарки Audi. На место ЧП в оперативном порядке прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно ликвидировали огонь.

По словам экспертов, очаг возгорания располагался в моторном отсеке, а в самой иномарке было установлено газовое оборудование, популярное в пользовании среди российских водителей. Известно, что в ЧП пострадавших нет, но была спровоцирована небольшая пробка. Подобные ситуации неоднократно происходили и в других городах России, в основном причиной возгорания автомобиля становится короткое замыкание.


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