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В Уфимском районе двое в черном пытались второй раз ограбить магазин

Вчера, 19:05

В Уфимском районе двое грабителей в черном пытались дважды напасть на один и тот же магазин. Сотрудники полиции успели арестовать злоумышленников лишь во время второго преступления.

По данным достоверного источника, в поселке Черниковка Уфимского района произошло шокирующее преступление. Неизвестные злоумышленники дважды напали на местный магазин. В первый раз это произошло 26 января. Парни были одеты во все черное и были схожими на спецбоевиков. Лица при этом скрывались под специальными накидками. В процессе ограбления, преступникам удалось похитить деньги из кассы в сумме 37 тысяч рублей. Через несколько дней они повторили свои противоправные деяния.

В этот раз грабители в черном действовали все по той же схеме, но, вероятно, расслабились и попали в обзор камер наблюдения. Когда преступники пытались покинуть магазин, их уже ожидали правоохранители.


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