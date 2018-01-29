Врачи рассказали о состоянии здоровья жертвы взрыва в Баку

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Представитель Минздрава Азербайджана сегодня, 29 января, сообщила о состоянии здоровья жертвы взрыва в магазине канцтоваров в Баку. По словам чиновницы, мужчина получил обширные ожоги. В наше время он проходит лечение в медицинском учреждении.

Лия Байрамова, которая занимает пост главы пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана, в своём недавнем интервью рассказала, что у жителя Баку 1961 года рождения обгорело 90% кожного покрова. В данный момент его поместили в республиканский ожоговый центр. Медики оценивают состояние пострадавшего мужчины, как крайне тяжёлое.

Взрыв в магазине канцелярских товаров в Баку произошёл 27 января утром. За взрывом сразу же последовал пожал. Тогда полицейские сообщали о двух пострадавших, но позже стало ясно, что серьёзно пострадал только 57-летний местный житель. Его госпитализировали. А вот второй человек серьёзных травм не получил.

В МЧС Азербайджана сообщают, что по предварительной информации считает, что основной причиной трагедии могла стать именно утечка бытового газа.