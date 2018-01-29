В Умарском районе Чувашии мужчина погиб, упавши в колодец

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27 января, житель деревни Старое Шептахово, что в Умарском районе Чувашии, упал в один из колодцев и погиб. По предварительной информации считается, что сельчанин хотел набрать воды, а погиб в результате несчастного случая. В данный момент местные правоохранители проводят экспертизу и доследственную проверку.

В СУ СКР по Чувашии сообщают, что мужчина отправился с вёдрами за водой к колодцу ещё 26 января текущего года. После этого, его больше никто не видел, все считали его пропавшим. Известно, что высота постройки колодца над землёю составляла всего около одного метра. Однако его глубина была достаточно большой – около 3,5 метров с 3 метрами воды.

Оперативники добавляют, что они в ходе проверки никаких данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружили. В данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза, которая нужна для установления точной причины смерти потерпевшего.