Беременная женщина обиделась на полицейских Владивостока

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Беременная женщина обиделась на полицейских города Владивосток, за то, что те повредили ей куртку, а вдобавок еще и штраф выписали за курение в неположенном месте.

Жительница одной из деревень Приморского края приехала во Владивосток, где была обижена сотрудниками правоохранительных служб, после чего она решила написать на них жалобу. По словам потерпевшей, поздно вечером она повздорила с полицейскими из-за того, то те придрались к ней, утверждая, что она курит в неположенном для этого месте. Женщина пожаловалась, что стражи порядка испортили ее куртку, после чего еще и составили протокол и выписали штраф за курение в неположенном месте. Сельчанка беременна, в связи с чем решила, что полицейские нарушили ее права, и попросила разобраться с обидчиками.

По факту произошедшего начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства данного инцидента.