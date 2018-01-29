В Ростове неизвестные покрасили в жёлтый цвет собаку

Сегодня, 16:20

В одном из ростовских пабликов в социальной сети «ВКонтакте» появились сообщения о том, что неизвестные люди поймали и покрасили бездомную собаку в жёлтый цвет.

В данный момент бродячий пёс разгуливает на улице Пацаева и разыскивает там еду. Другой ростовчанин подметил, что 2018 год считается «годом жёлтой собаки». Поэтому, скорее всего, животное и перекрасили.

Известно, что краска очень вредна не только для собак и других «меньших братьев» человека. Пёс может отравится, слизав с себя вредные вещества.