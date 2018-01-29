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Компания молодых людей устроили «грязные танцы» в центре Калуги

Сегодня, 16:15

Компания молодых людей устроили «грязные танцы» прямо в центре города Калуга.

Группа из четырех парней в Калуге решили станцевать без штанов прямо на проезжей части одной в центре города в два часа ночи. В сообществе «Калуга Жесть» пользователи разместили видеозапись, на которой запечатлено, как компания ребят, судя по всему в состоянии алкогольного опьянения, начали танцевать без штанов на дороге напротив театра по улице Кирова города.

Неизвестно, отреагировали ли как-нибудь сотрудники правоохранительных органов, однако под роликом уже разместили сотни комментариев. Некоторые пользователи утверждают, что такой поступок был спровоцирован заснеженными дорогами, которые никак не почистят, другие недовольные пользователи требуют, чтобы власти разобрались с ребятами.


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