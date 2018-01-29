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СМИ: В Китае разбился военный самолёт

Сегодня, 16:10

Различные западные и китайские информационные агентства сообщают, что на юго-западе государства в провинции Гуйчжоу потерпел крушение самолёт. Специалисты по предварительным данным полагают, что воздушное судно принадлежала китайским военным.

 Более подробной информации о крушении пока что не существует. Кроме этого, не сообщается о погибших или пострадавших, которые должны быть в результате происшествия.

Также не известно о возможных причинах аварии. Как в Сети уточняют местные жители и очевидцы, в данный момент в этом регионе работают полицейские и спасатели.


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