СМИ: В Китае разбился военный самолёт

Сегодня, 16:10

Различные западные и китайские информационные агентства сообщают, что на юго-западе государства в провинции Гуйчжоу потерпел крушение самолёт. Специалисты по предварительным данным полагают, что воздушное судно принадлежала китайским военным.

Более подробной информации о крушении пока что не существует. Кроме этого, не сообщается о погибших или пострадавших, которые должны быть в результате происшествия.

Также не известно о возможных причинах аварии. Как в Сети уточняют местные жители и очевидцы, в данный момент в этом регионе работают полицейские и спасатели.