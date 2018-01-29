В центре Москвы избили ЛГБТ-блогеров

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В центре Москвы неизвестные избили ЛГБТ-блогеров Влада Мирова и его друга Георгия, известного как George Betaneli. Инцидент произошел в районе станции «Цветной бульвар», о чем парни рассказали в Instagram.

По словам Влада Мирова, в центре Москвы на него напали шестеро неизвестных людей, которые стали избивать парня. В помощь андрогину подоспел его друг George Betaneli, которого также повалили на снег и избили. Кто-то из прохожих вызвал скорую помощь, а пострадавшие отправились за помощью к полицейским, работающих в метро. Представители ЛГБТ-сообщества утверждают, что стражи порядка отказали им и попросили удалиться.

Влад Миров рассказывает, что в результате ЧП он получил травму ребер и повреждение височной части головы, синяки и ссадины есть на теле, руках и коленях. Его друг Георгий до сих пор находится в больнице, так как получил удары по животу и лицу.