В Свердловской области мужчина впал в кому после смертельной капельницы

Сегодня, 15:47

В Свердловской области Алексей Лебедев впал в кому после капельницы с испорченным лекарством. Инцидент произошел в городе Невьянске, родственники мужчины требуют реакции со стороны сотрудников СУ СК России.

По словам сестры Алексея Лебедева, в декабре у ее брата стала болеть нога, что является обострением симптомов старой травмы. Он обратился в платную клинику в Нижнем Тагиле, где ему прописали лекарства, включая «Октолипен». В родном городе парень договорился с одной из медсестер, которая согласилась за 250 рублей ставить ему капельницы. Уже 13 января Алексей забыл одну ампулу в машине и жидкость застыла. Об инциденте он сообщил медработнице, но та сказала, что это не страшно, отогрела «Октолипен» на батарее и ввела пациенту внутривенно. Примечательно, что после всех манипуляций препарат стал густым и поменял цвет. Лебедеву стало плохо, уже дома его начало рвать кровью, из-за чего родственники вызвали скорую помощь.

По 19 января мужчина находился в общей палате и после потери сознания он был переведен в реанимацию. Состояние Алексея только ухудшалось, в результате медики приняли решение перевести его в Екатеринбург в Свердловскую областную больницу №1. Владимир Королев, заведующий отделения анестезии и реанимации Невьянской ЦРБ, заявил, что ухудшение состояния мужчины было спровоцировано его самолечением.