VistaNews.ru


Жители Бийска дерутся возле мусорников за просрочку

Сегодня, 15:28

Жители Бийска ежедневно выстраиваются в очередь на задворках крупного торгового центра за просроченной продукцией.

Ежедневно жители Бийска собираются около мусорных баков, расположенных за крупным торговым центром, для того, чтобы разобрать испорченную или просроченную продукцию, которую выбрасывают сотрудники супермаркета. Среди толпы, которая ожидает тележек с просрочкой и пропавшими овощами и фруктами, можно заметить цыган, пенсионеров, неопрятных мужчин, а также прилично выглядящих граждан.

Люди толкаются, распихивают друг друга локтями, и начинают выбирать продукцию сразу же из тележек. Наибольшим спросом пользуются молочные продукты и консервы, а вот прогнившие овощи и фрукты - не особо популярный товар. Вскоре работник магазина криком заставляет всех отступить, и те перемещаются к бакам, откуда снова начинают выбирать продукты питания.

Сотрудники супермаркета записали на видео происходящее. Пользователи после просмотра оставили большое количество комментариев. Кто-то посочувствовал людям, их бедности и нужде, а некоторые утверждали, что именно жадность и любовь к халяве заставляет горожан совершать такие поступки.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.