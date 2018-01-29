Жители Бийска дерутся возле мусорников за просрочку

Сегодня, 15:28

Жители Бийска ежедневно выстраиваются в очередь на задворках крупного торгового центра за просроченной продукцией.

Ежедневно жители Бийска собираются около мусорных баков, расположенных за крупным торговым центром, для того, чтобы разобрать испорченную или просроченную продукцию, которую выбрасывают сотрудники супермаркета. Среди толпы, которая ожидает тележек с просрочкой и пропавшими овощами и фруктами, можно заметить цыган, пенсионеров, неопрятных мужчин, а также прилично выглядящих граждан.

Люди толкаются, распихивают друг друга локтями, и начинают выбирать продукцию сразу же из тележек. Наибольшим спросом пользуются молочные продукты и консервы, а вот прогнившие овощи и фрукты - не особо популярный товар. Вскоре работник магазина криком заставляет всех отступить, и те перемещаются к бакам, откуда снова начинают выбирать продукты питания.

Сотрудники супермаркета записали на видео происходящее. Пользователи после просмотра оставили большое количество комментариев. Кто-то посочувствовал людям, их бедности и нужде, а некоторые утверждали, что именно жадность и любовь к халяве заставляет горожан совершать такие поступки.