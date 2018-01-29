В Благовещенске водитель автобуса ударил по голове пассажирку

Сегодня, 15:41

В Благовещенске произошел неприятный инцидент в общественном транспорте. Водитель отобрал у школьника карту и ударил женщину, которая заступилась за мальчика, по голове.

Инцидент произошел в одном из автобусов общественного транспорта в Благовещенске. Стало известно, что водитель, по непонятным причинам, забрал у ехавшего школьника проездную карту. За ребенка решила заступиться одна из пассажирок, в результате женщина была избита водителем.

Пострадавшая рассказала, что 26 января в автобус зашел мальчик в возрасте 8-9 лет, за проезд он попытался рассчитаться школьной картой. После проверки водитель сообщил, что на ней нет средств и забрал ее у ребенка, но из автобуса не выгнал. На конечной остановке маршрута, женщина попросила водителя вернуть карту мальчику. После разбирательства мужчина отдал карту школьнику, но накинулся с кулаками на заступившуюся за него женщину.

Пострадавшая написала заявление в полицию, на данный момент известно, что идет разбирательство. Женщина обратилась за помощью к медикам, так как водитель нанес ей несколько ударов по голове.