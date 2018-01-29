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В Северодвинске автомобиль такси наехал на ногу клиентке

Сегодня, 15:32

В минувшую пятницу, 26 января, в Северодвинске произошел инцидент с участием женщины и водителя такси. Таксист забыл включить стояночный тормоз, автомобиль резко двинулся с места и придавил женщине ногу, наехав на нее задним колесом.

Как оказалось, около 18:00 вечера пятницы женщина вызвала такси по адресу: улица Капитана Воронина, дом №9. Она заранее предупредила, что вместе с ней будет ехать ребенок, поэтому необходима машина с детским автомобильным креслом.
Когда машина подъехала, женщина стала усаживать ребенка в кресло. Однако таксист не поставил автомобиль на стояночный тормоз, вследствие чего он начал двигаться с места. Нога клиентки попала под заднее колесо. Однако, как она утверждает, изначально пострадавшая не сказала водителю о полученной травме, так как сразу сильной боли не почувствовала.
И только на следующий день 56-летняя жительница ощутила невыносимую боль, что заставило ее обратиться в поликлинику.


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