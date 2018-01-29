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Житель Тверской области регистрировал украинских мигрантов в сарае

Сегодня, 14:28

В Тверской области прокуратура и следственный комитет проводит проверку по факту незаконной регистрации граждан Украины в помещении, не приспособленном для жилья. Житель Сандовского района за вознаграждение прописал двоих иностранцев в деревенской постройке без отопления, воды и газоснабжения.

Как стало известно в ходе расследования, 34-летний безработный житель Твери узнал из объявления, что двое мигрантов из Украины готовы заплатить определенную сумму за официальную регистрацию на территории России и предоставление жилья. Мужчина связался с иностранцами, получил оплату за услуги и прописал их в деревенском доме, который имеет официальный адрес, но де-факто является заброшенным зданием.

Правоохранители завели уголовное дело после жалобы потерпевших. В настоящее время выясняется, какие еще лица участвовали в оформлении сделки и, на каких основаниях была предоставлена регистрация. Исходя из свидетельских показаний соседей, это не первая такая «операция», проведенная подозреваемым. Расследование продолжается, судьбу граждан Украины решит миграционная служба Тверской области.


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