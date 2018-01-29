В Ивановской области пьяная женщина упала с моста на лёд

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В Шуи, Ивановской области, молодая местная жительница в состоянии алкогольного опьянения упала с Октябрьского моста на лед. Пострадавшая получила серьезные травмы, но осталась жива.

В субботу 27 января на пульт отряда МЧС поступило сообщение от очевидцев о том, что молодая женщина упала с моста прямо на лед. Сообщается, что инцидент произошел на Октябрьском мосту, который расположен прямо в центре города.

На месте происшествия спасатели на льду реки обнаружили 30-летнюю женщину. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, они оказали первую помощь и доставили пострадавшую в ближайшую больницу. Специалисты диагностировали у женщины множественные ушибы и переломы, на данный момент ее жизнь находится вне опасности.

На место инцидента прибыли и сотрудники полиции, которые начали проверку по факту падения женщины. На данный момент полицейские выясняют, при каких обстоятельствах произошел инцидент. Пока установлено, что на мосту она находилась вместе с компанией в состоянии алкогольного опьянения.