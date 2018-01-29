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В Ростове пассажиров автобуса во время поездки засыпало стеклами

Сегодня, 14:10

По данным российских СМИ, в Ростове-на-Дону пассажиров городского автобуса во время поездки засыпало стеклами. Инцидент произошел в транспорте, следовавшим маршрутом под номером 4.

По словам местных жителей Ростова-на-Дону, которые оказались в момент ЧП в автобусе под номером четыре, во время движения рухнул люк, в результате все стекло посыпалось на пассажиров. При подъезде на остановку выпало стекло на двери, что также напугало горожан. Благо, среди участников происшествия пострадавших нет.

Эту ситуацию выставили на обозрение в социальные сети, где местные жители Ростова-на-Дону смогли высказать свое мнение касательно ЧП. Многие стали сетовать, что народу на все плевать. Нашлись и те, кто предложил снимать сериалы про ростовские маршрутки. Некоторые пользователи встали на защиту водителя и написали: «А что должен делать водитель?! Остановиться и бежать в магазин?».


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