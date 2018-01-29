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Россиянин пытался провезти в кармане королевского питона из Польши

Сегодня, 13:23

Представители областной таможни в Калининграде информируют, что россиянин пытался провести в кармане детеныша королевского питона из Польши. Инцидент зафиксирован на автомобильном ПП в Мамоново.

Согласно сообщению таможенной службы, в ходе досмотра гражданина Российской федерации, который следовал из Польши, в багажнике его автомобиля было найдено 855 упаковок кормов для рыбок, а также оборудование и различные принадлежности для аквариумов. Общий их вес равен 362 килограммам.

В кармане мужчины работники таможни обнаружили знаменитого королевского питона размером в 11 сантиметров. Разрешительных специальных документов у россиянина не оказалось, в результате животное и корма для рыб ему пришлось возвращать в Польшу. Аквариумные аксессуары находятся в камере хранения. По словам любителя змей, питон является его домашним питомцем, которого он всегда берет с собой в путешествия. Как дальше поступит гражданин в этой ситуации, неизвестно.


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