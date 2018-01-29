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В Москве священник отдал свою жизнь, спасая бездомного от колес электрички

Сегодня, 12:58

В минувшую субботу в Москве попрощались со священнослужителем Георгием Великановым, который ценой собственной жизни 25 января спас бездомного от гибели под колесами электрички.

 В четверг Георгий находился на станции "Красногорская", когда заметил мужчину, упавшего на рельсы перед приближающимся поездом. Великанов, не задумываясь, бросился на помощь бездомному и успел его вытащить, но сам оказался под колесами.
Священнослужитель пел в церковном хоре и планировал продолжить свою службу в качестве священника. Однако планам не суждено было сбыться. На момент гибели мужчине исполнилось всего лишь 35 лет.
Все знакомые и близкие погибшего рассказали о нем, как о хорошем, добром и действительно светлом человеке. На его страничках в социальных сетях неоднократно появляются записи от знающих его пользователей с соболезнованиями о такой большой потере и восхищении его героизмом.


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