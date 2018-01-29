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В Сеть попало видео горящей Lada Kalina в Смоленске

Сегодня, 12:50

В Сеть попало видео, на котором в Смоленске горит легковушка Lada Kalina. Инцидент произошел на улице Нарвской, ситуацию прокомментировали сотрудники ГУ МЧС России.

По данным спасательного ведомства города Смоленска, 28 января вечером произошло возгорание автомобиля отечественного производства марки Lada Kalina, выпущенного в 2006 году. На место ЧП срочно приехали пожарные, которым удалось прекратить огонь. В результате у машины выгорел моторный отсек, повредились переднее крыло и бампер с правой стороны, а также повреждено лакокрасочное покрытие правой части капота. Помимо этого, пожар уничтожил правую покрышку.

В инциденте никто не пострадал, причину возгорания установят эксперты Смоленска посредствам специальной экспертизы. Видео горевшей машины было опубликовано в Интернете, его просмотрели до ста пользователей.


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