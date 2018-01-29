В гимназии Нижнего Тагила детям продавали еду с наценкой в 187%

Сегодня, 12:29

В Политехнической гимназии Нижнего Тагила детям продавали «золотую еду» с наценкой в 187%. Информацию об это специалисты узнали из отчёта РЭК (Региональная энергетическая комиссия) за 4 квартал прошедшего года.

В сообщении РЭК говорится, что товары, продевающиеся в общеобразовательном учреждении по порциям, имели наценку от 20,35% до 187,02%. Примечательно, что она по законодательству должна была быть не выше даже 20%. Наценка на обычное сливочное масло составляла 61,48%, а азовская слойка была дороже на 60,71%.

Также добавляется, стоимость закупки полуфабрикатов и сырья, а также покупных товаров для готовки работниками учебного заведения личной кулинарной продукции, составляла от 60,26% до 156% наценки, вместо рекомендованных 60%. Дети переплачивали за молоко 65,15%, а за одно куриное яйцо первой категории – целых 66,66%.

Как известно, работники РЭК решили провести 53 проверки по отношению к юридическим лицам, которые предоставляют транспортные услуги, услуги в сфере ЖКХ и топливо. Более чем в половине случаев были найдены нарушения. Чаще всего они встречались в отрасли ЖКХ.