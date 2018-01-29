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Босиком по морозу пришлось жительнице Саратова убегать с вечеринки

Сегодня, 12:23

После участия в вечеринке в квартире 20-летнего парня, девушке пришлось убегать босиком по морозу. Инцидент произошел в Саратове.

В одно из медицинских учреждений Саратова была доставлена несовершеннолетняя девушка. Медики диагностировали у пациентки обморожение конечностей.

Правоохранителям удалось установить, что пострадавшая была приглашена на вечеринку, которую устраивал 20-летний житель Саратова у себя дома. Участниками мероприятия стали двое парней и пять несовершеннолетних девушек. В ходе распития спиртных напитков между девушками возникла ссора из-за очков.

Одна из участниц скандала обиделась и захотела уйти с праздника, но так как девушка не нашла своей обуви, она отправилась домой босиком. Помог девушке случайный прохожий, который обратил внимание на отсутствие у нее обуви.

Сотрудники полиции сообщили, что парень, который устроил вечеринку, будет привлечен к административной ответственности за спаивание несовершеннолетних. Также к ответственности призовут и родителей несовершеннолетних девушек, их обвиняют в невыполнении своих родительских обязанностей.


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