На Камчатке четверо мужчин отравились неизвестным ядом

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Как проинформировали в СУ СК России по Камчатскому краю, четверо мужчин отравились неизвестным алкогольным ядом. Инцидент зафиксирован в Елизово на Казахской улице, по факту ЧП ведется следствие.

По предварительным данным, в гараже, закрытом владельцем изнутри, местные жители обнаружили четверых молодых людей. На место ЧП в оперативном порядке прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые смогли открыть ворота. Трое молодых людей были экстренно госпитализированы в Елизовскую районную больницу, где их положили в реанимационное отделение. Один человек не подавал признаков жизни.

Как отметили в СУ СК, в гараже стражами порядка были изъяты емкости, ранее заполненные спиртосодержащей жидкость. Отравление было вызвано неизвестным ядом, все обстоятельства будут установлены после результатов судебно-медицинской экспертизы.