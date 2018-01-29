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В Москве прохожий поймал грабителя и вернул украденную сумочку

Сегодня, 11:48

В Москве было совершено нападение на женщину. Неизвестный выхватил у нее сумочку из рук и попытался скрыться, однако в этом ему помешал случайный прохожий, который забрал украденное и вернул пострадавшей.

Инцидент произошел в районе Черемушки, в юго-западной части российской столицы. Грабитель возле супермаркета, расположенном на улице Новочеремушинская, выхватил у москвички сумочку и предпринял попытку сбежать в неизвестном направлении. Проходящий мимо мужчина начал преследовать грабителя. Догнав его, он отобрал похищенную вещь и вернул ее хозяйке.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов начали проверку произошедшего с целью установить личность преступника.


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