В Москве прохожий поймал грабителя и вернул украденную сумочку

Сегодня, 11:48

В Москве было совершено нападение на женщину. Неизвестный выхватил у нее сумочку из рук и попытался скрыться, однако в этом ему помешал случайный прохожий, который забрал украденное и вернул пострадавшей.

Инцидент произошел в районе Черемушки, в юго-западной части российской столицы. Грабитель возле супермаркета, расположенном на улице Новочеремушинская, выхватил у москвички сумочку и предпринял попытку сбежать в неизвестном направлении. Проходящий мимо мужчина начал преследовать грабителя. Догнав его, он отобрал похищенную вещь и вернул ее хозяйке.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов начали проверку произошедшего с целью установить личность преступника.