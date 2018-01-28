VistaNews.ru


Во Внуково молодую девушку вывели из самолета за курение

Вчера, 23:58

В аэропорту Внуково вывели с самолета женщину, которая курила на борту. Об этом рассказали представители МВД по ЦФО.

Девушку, проживающую в Якутии, сняли с рейса в Дубай во Внуково, так как та курила в салоне. Женщина не откликнулась на призывы бортпроводников прекратить курить, за что подошедшие сотрудники правоохранительных органов вывели ее из салона и доставили в дежурную часть. Нарушительницей оказалась девушка 1998 года рождения. Против нее составлен административный протокол за курение в самолете. Также в МВД отметили, что ранее опубликованные в прессе известия, что пассажирка находилась в состоянии наркотического опьянения и дебоширит, не являются действительными. Рейс вылетел в ОАЭ из-за курившей девушки с опозданием в 40 минут.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.