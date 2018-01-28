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В Архангельске произошел пожар в цехе производства топливных гранул

Вчера, 23:35

28 января около 3 часов дня в Архангельске на улицу Петрова стянулись силы подразделений пожарной охраны города. В цехе производства топливных гранул произошел пожар.

На место происшествия выехали 24 спасателей и 6 единиц техники. Пожарные справились с огнем за полчаса. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пострадавших в ходе пожара нет. Были повреждены стены бытовой постройки.

Сотрудники спасательных служб просят граждан быть аккуратнее на производстве и придерживаться правил пожарной безопасности.


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