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В Москве мужчина разбился насмерть, упав с «Серпа и Молота»

Вчера, 23:28

В Москве мужчина насмерть разбился, упав с четвёртого этажа «Серпа и Молота». Это случилось на одном из старейших в столице заводов.

Согласно обнародованной информации, погибший находился в тот момент на своей рабочей смене. Что привело к трагедии, устанавливается правоохранителями.

Мужчине на момент его смерти было 29 лет. Что привело к трагедии, несчатный случай или криминальные факторы, сейчас выясняется.

«Серп и Молот» является одним из старейших заводов Москвы. Серьёзных «криминалов» на его территории уже давно не было.


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