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В Якутии из-за ошибки педиатра 2-летний ребёнок оказался в реанимации. Инцидент произошёл в населённом пункте Усть-Нера.

В сообщении указано, что врач-педиатр поставил ошибочный диагноз маленькому ребёнку. Его состояние резко ухудшилось и его пришлось перевести в реанимационное отделение. Медики рассказали, что уже утром его доставят в Якутск.

Отмечается, что в той же больнице одновременно врачи борются за жизнь подростка, которого накануне из окна выбросил собственный отец. Его состояние крайне тяжёлое, он получил многочисленные черепно-мозговые травмы, ушибы и переломы. Доставить в региональное медицинское учреждение его пока что невозможно, так как состояние критическое.