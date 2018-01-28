В многоэтажном доме Башкирии сгорел лифт

Вчера, 20:46

В одной из башкирских многоэтажек сгорел лифт. Об этом сообщают местные издания.

Данный инцидент произошел в населенном пункте Октябрьский. Утром в субботу в многоэтажном жилом помещения возник пожар. Свидетели происшествия рассказали про сильное задымление подъезда. Приехавшие на место сотрудники пожарной части оперативно смогли определить источник воспламенения - лифт, который находится на девятом этаже. С верхних этажей жома спасатели провели эвакуацию жильцов. В самом лифте никого из людей не оказалось. Возгорание удалось быстро локализовать. Осмотрев место инцидента пожарные выяснили, что кабинка лифта абсолютно полностью уничтожена огнем, а стены верхних этажей закопчены. Самым вероятным обстоятельством, повлиявшим на возникновение огня, сотрудники МЧС считают неаккуратное обращение с пламенем или поджог.