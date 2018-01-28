В Москве администрация гимназии позволила школьнику бить одноклассников

Вчера, 21:45

В Москве родители учеников гимназии №710 имени Жудова заявляют, что администрация учреждения позволяет одному школьнику бить одноклассников. Из-за этого многие дети не хотят ходить на учебу, так как мальчик способен на многие непозволительные поступки.

Родители учащихся пятого класса гимназии имени Жудова рассказали журналистам, что мальчик, который растет в состоятельной семье, терроризирует всех учителей и одноклассников. Он может избить детей, обзывать матом, сорвать урок, ради забавы отбирать личные вещи ребят. Известно, что шкодник в минувшем году избил одноклассника до сотрясения мозга.

Попытки поговорить с родителями ученика заканчиваются неудачей, так как мать свято верит в правоту своего сына. Директор гимназии Денис Сомов отказывается предпринимать меры касательно пятиклассника, что провоцирует других родителей переводить своих детей в другую школу.