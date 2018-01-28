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Авто, поднятое в гараже, рухнуло и раздавило мужчину

Вчера, 20:09

36-летний мужчина, занявшийся ремонтом своего автомобиля, умер в результате его починки. Он использовал домкрат для того, чтобы приподнять авто, но по неизвестным причинам машина рухнула прямо на своего владельца. В результате чего тот скончался на месте.

Ориентируясь на данные, опубликованные в средствах массовой информации, становится известно о том, что инцидент произошел в Санкт-Петербурге, культурной столице Российской Федерации. А если быть точнее, то в одном из гаражей в Фрунзенском районе.


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