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В Петербурге мужчина выпал из окна девятого этажа

Вчера, 20:15

Как проинформировали в Главном управлении МВД России по Петербургу, мужчина выпал из окна девятого этажа. Инцидент зафиксирован в Невском районе на улице Джона Рида вблизи дома под номером семь.

По установленным данным, 28 января в Петербурге на улице Джона Рида прохожие нашли труп неизвестного гражданина. На место ЧП в оперативном порядке прибыли сотрудники правоохранительных ведомств. Согласно первому заключению, смерть мужчины наступила в результате падения с высоты, что характеризуют травмы.

По факту инцидента стражи порядка Петербурга намерены провести оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех причин и обстоятельств трагедии. Устанавливается и личность погибшего.

В Якутии полицейские расследуют подобное дело. Пьяный мужчина выбросил свою 10-месячную дочь из окна, от чего она получила сильные травмы.


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