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В Санкт-Петербурге был срочно эвакуирован ТК "Мега Парнас" из-за пожара

Сегодня, 16:47

Торговый комплекс "Мега Парнас", который расположен в северной части Санкт-Петербурга, срочно эвакуировали 28 января из-за угрозы возгорания.

В воскресенье приблизительно после полудня по громкой связи прозвучало объявление с просьбой немедленно покинуть всем помещение по причине возможного пожара.
Сотрудники ТК "Мега Парнас" и его посетители в срочном порядке были выведены на улицу. На месте происшествия работали сотрудники экстренных и спасательных служб города. Позже выяснилось, что тревога оказалась ложной.
Сроки возобновления торгового комплекса на данный момент неизвестны.


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