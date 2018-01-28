В Санкт-Петербурге был срочно эвакуирован ТК "Мега Парнас" из-за пожара

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Торговый комплекс "Мега Парнас", который расположен в северной части Санкт-Петербурга, срочно эвакуировали 28 января из-за угрозы возгорания.

В воскресенье приблизительно после полудня по громкой связи прозвучало объявление с просьбой немедленно покинуть всем помещение по причине возможного пожара.

Сотрудники ТК "Мега Парнас" и его посетители в срочном порядке были выведены на улицу. На месте происшествия работали сотрудники экстренных и спасательных служб города. Позже выяснилось, что тревога оказалась ложной.

Сроки возобновления торгового комплекса на данный момент неизвестны.