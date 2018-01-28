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В Ленобласти найден труп мужчины без уха

Сегодня, 16:24

Как проинформировали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, найден труп мужчины без уха. Инцидент зафиксирован в Гатчинском районе области в поселке Пудость.

По предварительным данным, в полицейское отделение поступило заявление от местных жителей Пудость, которые заявили о наличии в жилом доме полуголого мужчины без признаков жизни. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники правоохранительных ведомств, которые заметили на теле гражданина следы насильственной смерти в виде повреждений, также у несчастного не было одного уха.

На данный момент местные правоохранители проводят оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех причин и обстоятельств произошедшего инцидента. Результаты судебно-медицинской экспертизы покажут, что стало причиной кончины гражданина. По итогам проверок примут процессуальное решение.


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