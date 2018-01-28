В Москве были усилены меры безопасности в центре Москвы

Сегодня, 16:18

В связи с предстоящей акцией оппозиции, организованной Алексеем Навальным, в центре Москвы были усилены меры безопасности.

На Пушкинской и Тверской площадях были поставлены дополнительные посты, где дежурят полицейские наряды и бойцы ОМОН управления Росгвардии. По периметру улицы Тверская расположены автобусы с полицейскими, установлены металлические рамки и железные ограждения. Начало акции ожидали в 14.00. Руководство города и представители прокуратуры напомнили горожанам, что акция, организованная Алексеем Навальным на улицах города несогласованна, и ее участники могут быть привлечены к ответственности согласно законодательству РФ, а полицейские предупредили о жестоком пресечении всех правонарушений. Приверженцы Алексея Навального никак не отреагировали на предложение о проведении данной акции по другим маршрутам.

Сейчас протестные мероприятия проходят в нескольких городах России и связаны с предстоящими президентскими выборами.