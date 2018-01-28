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Рейс Челябинск-Москва задержали на 2,5 часа из-за поломки самолета

Сегодня, 15:31

Рейс Челябинск-Москва вылетел только через 2,5 часа от назначенного времени из аэропорта из-за поломки самолета.

 Ночной рейс Челябинск-Шереметьево 27 января был задержан. 47 пассажиров этого рейса вместо вылета в 00.55 вынуждены были ожидать два с половиной часа в аэропорту Баландино. Причину задержки представители "Аэрофлот" объяснили отказом и выходом из строя авиатранспортного средства, которое было назначено на данный рейс.

Сейчас вылеты из аэропорта "Баландино" в Челябинске осуществляются согласно расписанию.


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