Рейс Челябинск-Москва задержали на 2,5 часа из-за поломки самолета

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Рейс Челябинск-Москва вылетел только через 2,5 часа от назначенного времени из аэропорта из-за поломки самолета.

Ночной рейс Челябинск-Шереметьево 27 января был задержан. 47 пассажиров этого рейса вместо вылета в 00.55 вынуждены были ожидать два с половиной часа в аэропорту Баландино. Причину задержки представители "Аэрофлот" объяснили отказом и выходом из строя авиатранспортного средства, которое было назначено на данный рейс.

Сейчас вылеты из аэропорта "Баландино" в Челябинске осуществляются согласно расписанию.