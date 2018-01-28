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В Петербурге на акции Навального автомобиль сбил оператора

Сегодня, 15:09

В Петербурге на проводимой там сторонниками Навального акции автомобиль сбил оператора. Что стало причиной этого, устанавливается.

Не исключается, это стало следствием проведения оппозиционерами своей акции в неположенном месте. Поэтому движение транспорта там не было перекрыто.

Инцидент мог быть вызван значительным скоплением людей и активностью оператора, пытающегося получить наиболее интересные кадры с опасностью для жизни.

После этого полицейские приступили к перекрытию движения в районе мероприятия.

Известно, что пострадавший серьёзных травм не получил. Он сумел самостоятельно подняться и продолжить съёмку. Действовал ли он самостоятельно или представлял какой-либо инфо-ресурс, не сообщается.


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