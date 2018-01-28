В подмосковном Красногорске при пожаре пострадали три человека

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Как проинформировали сотрудники МЧС России по Москве и Подмосковью, в Красногорске при пожаре пострадали три человека. Инцидент зафиксирован в многоквартирном доме на Южном бульваре.

По предварительным данным, возгорание произошло в квартире, расположенной на шестом этаже. Жильцы, оставшись заблокированными в огненной ловушке, были вынуждены спасаться бегством прямо из окна. Спасатели нашли пострадавших на козырьке магазина, который находится на первом этаже. Их оперативно госпитализировали в медицинское учреждение, на данный момент об их состоянии здоровья ничего неизвестно.

Известно, что выпрыгивали из окна два человека, СМИ сообщили о трех пострадавших: женщине, мужчине и ребенке. На месте ЧП оперативными мероприятиями активно занимаются сотрудники МЧС в количестве 11 работников личного состава.