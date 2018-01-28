В метро Петербурга камера сняла шалости гастрабайтера-извращенца

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В метро Петербурга задержали гастарбайтера - извращенца, решившего ублажить себя прямо в вагоне состава. Находящихся там пассажиров он совершенно не стеснялся.

Девушки, ехавшие с ним в одном вагоне полагают, что именно они стали объектом неожиданного возбуждения выходца одной из среднеазиатских республик бывшего СССР.

Они стали снимать поступок гастарбайтера на видео, а другие, тем временем, вызвали полицейских, задержавших нарушителя общественного порядка.

Согласно некоторым источникам, это уже не первый подобный факт, связанный с данным извращенцем. При этом все его «действия» производились лишь в вагонах красной ветки петербургского метрополитена.