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Охранник «Магнита» погиб в Старой Руссе при исполнении служебного долга

Сегодня, 13:49

В Старой Руссе при исполнении служебного долга погиб охранник гипермаркета «Магнит». Это произошло 27 января.

Один из посетителей «Магнита» попытался украсть из гипермаркета бутылку с водкой, которую он прихватил из торгового зала. Заметивший это охранник остановил похитителя.

Между мужчинами произошла словесная перепалка на повышенных тонах. Видимо, у охранника было больное сердце, так как у него в результате этого случился инфаркт от полученного стресса.

Медики «скорой» прибыли оперативно и постарались его спасти, но это им не удалось. Мужчина скончался.

Удалось ли задержать неудачливого вора, чьи действия привели к смерти человека, не сообщается.


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