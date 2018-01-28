В Купчино от газовой плиты на 4-летней девочке вспыхнуло платье

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В Санкт-Петербурге врачи ожогового отделения Филатовской детской клиники борются за жизнь четырехлетней девочки. В Купчино на ребенке загорелось платье от домашней газовой плиты. Правоохранители проводят расследование.

На сегодня известно, что в квартире одного из жилых домов Купчино четырехлетняя девочка подошла близко к кухонной плите, когда там горела газовая конфорка. Открытое пламя перекинулось на рукав платья девочки, а затем на всю площадь одежды из синтетического материала. Родители погасили огонь и немедленно вызвали скорую помощь. Врачи констатировали ожоги 20% кожи ребенка. Предварительное расследование показало, что родители девочки характеризуются положительно, что подтвердили соседи и представители соответствующих социальных служб. Газ на кухонной плите был зажжен, чтобы дополнительно обогреть квартиру. Врачи продолжают борьбу за жизнь и здоровье девочки.