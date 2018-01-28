Омички с поддельными санкнижками пытались устроиться на кондитерскую фабрику

Сегодня, 12:40

В Омске правоохранители начали расследование по делу о массовых случаев фальсификаций санитарных книжек. Поводом для проверки послужила попытка двух жительниц города устроиться на кондитерскую фабрику по поддельным документам.

Как сообщается в коммуникационном подразделении городской полиции, только бдительность фельдшера кондитерского предприятия в Омске позволила разоблачить преступную схему по фальсификации документов, позволяющих работать на пищевом производстве. Две жительницы Омска 39 и 45 лет пришли устраиваться на работу, предъявив при этом фальшивые санитарные книжки.

В ходе предварительного опроса правоохранители выяснили, что подобная «услуга» стоит всего лишь две с половиной тысячи рублей. В настоящее время женщин проверяет не только полиция, но и соответствующие санитарные службы. В случае выявления у злоумышленниц определенных заболеваний им грозит реальное наказание по статье УК РФ. Одновременно ведется розыск «умельцев», подделывающих санкнижки.