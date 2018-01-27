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Живописец Бушковский из Димитровграда сгорел заживо в квартире

Вчера, 23:35

Художник Виталий Бушковский погиб трагически во время пожара, который произошел в Димитровграде 27 января в утренний час. Возгорание могло произойти по бытовым причинам.

 Оперативный дежурный подразделения МЧС в Ульяновской области получил звонок от соседей одной из многоэтажек по проспекту Ленина в Димитровограде. Абонент рассказал, что в одном из подъездов горит квартира. Бригада пожарных, которые выехали сразу на место происшествия, приступила к ликвидации огня.

Через несколько часов очаг возгорания был потушен. При контрольном осмотре сгоревшей жилплощади спасатели МЧС обнаружили труп мужчины. Им оказался хозяин недвижимости, художник Виталий Бушковский. На тушении огня присутствовали шесть расчетов, эвакуировано 20 человек. Огонь распространился из кухни. В данный момент идет выяснение обстоятельств пожара.


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