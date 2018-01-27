В Петербурге двое несовершеннолетних обстреляли трамвай из пневмата

Вчера, 23:15

В Санкт-Петербурге парочка подростков открыла стрельбу по трамваю. Пострадавших от такого неправомерного деяние нет, но стекла вагонов побиты.

По оперативным данным сотрудников пресс-службы МВД по региону, в вечернее время, 27 января, трамвай в Санкт-Петербурге, который курсировал по маршруту № 100, был обстрелян из пневматического оружия. Стрелками оказались двое подростков, одному из которых было только 14 лет. Мотивы такого поведения несовершеннолетних пока следователям не ясны, но оперативники проводят выяснение данного обстоятельства.

На момент стрельбы по вагону трамвая в салоне пассажиров не было, поэтому пострадавших от обстрела не зарегистрировано, хотя все стекла оказались побитыми. В настоящее время подростки арестованы, проводятся следственные мероприятия.