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В Ярославле 34-летний житель требовал тишины стрельбой в подъезде

Вчера, 23:01

Житель Ярославля организовал стрельбу в подъезде своего дома. Сотрудники полиции в срочном порядке провели эвакуацию соседей. Свои действия он мотивировал требованием тишины.

26 января в многоэтажке по улице Калинина в Ярославле один из жителей устроил стрельбу из охотничьего ружья. На место происшествия прибыли немедленно сотрудники подразделения ОМОН. Спецназовцы пытались задержать стрелка, но он спрятался в своей квартире и не открывал дверь. Для избежания трагических последствий полицейские провели эвакуацию соседей из пяти квартир.

Как только все жители подъезда были удалены на безопасное расстояние, спецназу удалось арестовать агрессора. Им оказался 34-летний парень. По его словам, он просто хотел тишины на лестничной клетке, а своей стрельбой решил навести порядок и обеспечить покой. В настоящее время парень под стражей, заведено уголовное дело. Пострадавших не зафиксировано.


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