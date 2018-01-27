Летящая в Израиль жительница Пензы спрятала бриллианты в трусы

Вчера, 22:10

Женщина которая летела в Израиль из Пензы, решила вывезти в своих трусах бриллианты, но не все пошло так гладко, как она планировала, ведь сотрудники таможни аэропорта Домодедово не дремлют. Очень быстро жительница Пензы была задержана.

В средствах массовой информации появились данные, которые касаются этой истории. По сведениям СМИ, сумма драгоценностей в общей сложности составляет почти 9 миллионов рублей. Также сообщается, что возраст контрабандистки составляет 53 года. Против жительницы Пензы немедленно было заведено головное дело по статьям "Контрабанда" и "Незаконный оборот драгоценных камней".