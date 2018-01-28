Жительница Тулы задолжала 800 тыс. рублей по алиментам для двух дочерей

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В отношении жительницы Тулы, которая отказывается обеспечивать своих дочерей, возбуждено уголовное дело. Ее долг по алиментам превысил 800 тыс. рублей.

Ранее женщина подвергалась административному наказанию, и суд обязал ее ежемесячно выплачивать треть своего заработка на содержание двух дочек. Однако исполнять решение суда она не собиралась. Из-за регулярного уклонения от выплаты состоялось новое заседание, в результате которого ей назначили 80 часов общественных работ. Данное постановление суда жительница Тулы выполнила, однако соответствующих выводов не сделала и по-прежнему не выплачивала положенную сумму. Помимо этого, женщина нигде не работала, и не обращалась в городской Центр занятости населения с целью дальнейшего трудоустройства. Никаких уважительных причин, оправдывающих неплательщицу, в отдел судебных приставов женщина также не сообщила. В итоге сумма ее долга по алиментам превысила 800 000 рублей.

Судебный пристав подал в суд очередной рапорт, по итогам рассмотрения которого было возбуждено уголовное дело по статье 157 части 1 УК РФ. Горе-матери грозит до года заключения.