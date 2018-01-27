"Давайте сильнее": Изнасилованная 13-летняя школьница хотела больше секса

Вчера, 20:22

После того, как 13-летняя школьница из Москвы заявила об изнасиловании, сотрудники правоохранительных органов допросили пятерых сверстников семиклассницы. Один из них рассказал, что девочка сама просила больше секса.

В групповом изнасиловании обвиняются пять школьников. Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что один из подозреваемых сбежал из Москвы. Во время допроса один из задержанных заявил следующее по поводу поведения 13-летней школьницы: «Она была согласна на все, прекрасно осознавала последствия. Она вообще кричала: "Давайте еще! Давайте сильнее! Вы что вчетвером мне *** не можете?». Он акцентировал внимание на том, что ему стало стыдно смотреть в глаза матери пострадавшей девочки.

Сама же женщина попросила правоохранителей не наказывать подозреваемых парней, считая, что во всём виновата её дочь. Во время допроса мама рассказала школьникам, что не будет портить им жизнь, а произошедшее просто будет им уроком.

Ранее мы уже рассказывали, что девочка занялась сексом с пятью сверстниками, чтобы получить бутылку вина. С двумя секс был в подъезде, а с остальными – на Краснодарской улице Москвы. Полицейские уточнили, что секс был обоюдным и поэтому уголовное дело может и не возбуждаться.