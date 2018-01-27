В Тольятти с 4-го этажа упала 13-летняя девочка, спускаясь по простыням

Вчера, 20:02

В Тольятти с 4-го этажа упала 13-летняя девочка, когда спускалась по простыням. Инцидент имел место 26 января примерно в 21:00 в районе Приморского бульвара.

Предпологается, что девочка свалилась на снег, но есть подозрения на переломы конечностей. Девушка сорвалась вниз с фасада дома, когда дошла до уровня второго этажа. На данный момент выясняются причины и обстоятельства необычного способа выйти из квартиры.

На место происшествия незамедлительно приехали скорая помощь. Ей на месте оказали неотложную помощь и после увезли в медицинское учреждение. Ранее сообщалось, что в Подмосковье погибла 14-летняя школьница, когда спускалась по простыням из окна четвёртого этажа.