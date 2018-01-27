VistaNews.ru


В Тольятти с 4-го этажа упала 13-летняя девочка, спускаясь по простыням

Вчера, 20:02

В Тольятти с 4-го этажа упала 13-летняя девочка, когда спускалась по простыням. Инцидент имел место 26 января примерно в 21:00 в районе Приморского бульвара.

Предпологается, что девочка свалилась на снег, но есть подозрения на переломы конечностей. Девушка сорвалась вниз с фасада дома, когда дошла до уровня второго этажа. На данный момент выясняются причины и обстоятельства необычного способа выйти из квартиры.

На место происшествия незамедлительно приехали скорая помощь. Ей на месте оказали неотложную помощь и после увезли в медицинское учреждение. Ранее сообщалось, что в Подмосковье погибла 14-летняя школьница, когда спускалась по простыням из окна четвёртого этажа.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.