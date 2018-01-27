В Сети появилось видео, предшествующее крушению поезда в Италии

Вчера, 19:40

В Сети появилось видео, которое показывает кадры, предшествовавшие крушению в Италии пассажирского поезда. На них видно, как он с огромной скоростью, высекая искры, проносится мимо станции.

В результате его последующего схода с рельс погибли четверо пассажиров. Ранения получили более 100 из них. Видео, предшествующее катастрофе, получено с помощью камеры наблюдения. Что вызвало такую запредельную скорость состава и почему он буквально «разбрызгивал» вокруг себя искры, устанавливается.

Состав отправился из Кремоны, имея конечным пунктом своего назначения Милан. С рельс он сошёл неподалёку со станцией Пьольтелло.

Предварительная версия катастрофы заключается в просевших на данном участке пути рельсах и неисправности стрелочного механизма.

В то же время это никак не объясняет повышенную скорость движения состава при прохождении станции. Высекаемые им искры из края платформы вполне могут поясняться аварийным состоянием пути.

Катастрофа случилась, когда скорость поезда была около 100 км/час. Несколько вагонов состава сошли с рельс. Одному из них повезло меньше других. Он врезался в столб.

Общее количество пассажиров состава было около 350 человек.